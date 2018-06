Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, i-a felicitat luni pe printul William si sotia lui, Kate, cu ocazia nasterii celui de-al doilea fiu al lor, informeaza Reuters. Potrivit biroului de presa de la Palatul Kensington, bebelusul a venit pe lume la ora 10:01 GMT si a avut la nastere…

- Premierul britanic, Theresa May, va face luni o declaratie in fata parlamentului de la Londra cu privire la decizia de participare a Marii Britanii, alaturi de SUA si Franta, la loviturile aeriene asupra Siriei ca raspuns la presupusul atac chimic comis la 7 aprilie de regimul sirian, transmite Reuters.…

- "O operatiune comuna cu Franta si Marea Britanie este in curs", a anuntat intr-un discurs presedintele SUA Donald Trump. "Suntem pregatiti sa sustinem acest tip de taspuns pana cand regimul sirian va inceta sa utilizeaze agenti chimici interzisi", a adaugat Trump. Loviturile vor viza…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si...