- Nu va fi un al doilea referendum pe tema Brexit, a spus luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, repetand convingerea șefului guvernului ca planul de ieșire din Uniunea Europeana este unicul drum de a obține un acord care sa respecte și doleanțele miniștrilor, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este “o problema foarte complexa”, intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. Presedintele…

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters. Intalnirea intre Mark Rutte si…

- Consilierii primului-ministru britanic Theresa May au formulat luni noi propuneri privind pastrarea legaturilor comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit, existand discutii cu deputatii din partidul sau inaintea intalnirii cu ministrii care va avea loc vineri,

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu "iluziile" Londrei privind rezolvarea problemei granitei sale terestre cu Irlanda dupa Brexit, a afirmat joi la Bruxelles un oficial cu rang inalt, avertizand ca este dificil sa se inregistreze progrese inaintea unui important summit in iunie,…