Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat ca un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in pietoni si biciclisti, ranind trei persoane, inainte de a lovi bariera de securitate din fata Parlamentului britanic."Amenintarea terorista la adresa Marii Britanii ramane ridicata. Cer populatiei sa fie vigilenta",…

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia britanica a anuntat ca un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in pietoni si biciclisti,…

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard, citat de AFP si Reuters. Politia a indicat ca trateaza incidentul…

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.ro. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar dupa Brexit, transmite Reuters. Johnson…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…