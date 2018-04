Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului pentru a discuta situatia din Siria

Premierul britanic Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului in cursul zilei de joi pentru a discuta situatia din Siria, in conditiile in care surse oficiale sustin ca armata britanica va participa la un atac al SUA in Siria.



May a declarat ca "toate indiciile" arata ca regimul sirian este responsabil pentru atacul cu arme chimice din orasul Duma, iar un asemenea "act barbar" nu poate ramane fara raspuns, relateaza site-ul BBC News.



Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Marii Britanii considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea Parlamentului…