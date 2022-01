Stiri pe aceeasi tema

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…

- NANE lanseaza ultima piesa drept single, inainte de marea lansare a albumului “CORDIAL” de pe 10 Decembrie. Piesa “BUCUREȘTI” este inspirata din celebrul refren “Fetițe dulci ca-n București”. Stilul R&B abordat pe acest nou album este regasit și in “BUCUREȘTI”. Ca stare generala, piesa este chill, relaxata…

- Artistul de origine greaca, Theodore, lanseaza in Romania piesa „Man and His Tools”, primul single de pe viitorul album The Voyage ce va aparea anul viitor. Imbinand atat sonoritați organice, din zona post-rock și alternativa, cat și influențe din zona electro/synth, Theodore este la ora actuala printre…

- Years & Years lanseaza o noua melodie care se va regasi pe urmatorul material discografic, “Night Call”, care va aparea pe 7 ianuarie 2022. In același timp, Years & Years anunța și un show electric și extravagant, de Revelion, alaturi de BBC One. Pe scena se vor alatura mulți invitați speciali, printre…

- The Motans lanseaza noul single „In Golul Tau” – una dintre cele mai sincere si autentice scrisori de dragoste pe care, cu siguranța, mulți dintre noi am vrut sa o transmitem persoanei iubite. The Motans este aici sa ne reamintesca cat de frumos poți sa pictezi povești in cuvinte și cum fiecare cuvant…

- DJ-ul și producatorul Timmy Trumpet colaboreaza cu producatorul londonez Blinkie, pentru noul sau single, „Friday”, feat. Bright Sparks. In timp ce mulți il cunosc pe Timmy Trumpet drept un adevarat entertainer pe scena festivalurilor internaționale, cel mai recent single al sau cucereste numeroase…

- Jada a lansat astazi, 12 noiembrie, noua sa piesa, intitulata ‘Something To Say’.Piesele anterior lansate, “I’m Back”, “Nudes” și “Lonely” au ajuns pe locul intai in topul Official Danish Airplay Chart, fiind apreciate la nivel international și susținute de multiple platforme de streaming și integrate…

- Tommy Hilfiger, deținut de PVH Corp., anunța lansarea tommy.com in Romania. Lansarea platformei e-commerce urmeaza strategia Tommy Hilfiger care vizeaza stimularea digitizarii la nivel global și construirea unui comunitați online care sa permita interacțiunea cu urmatoarea generație de consumatori.…