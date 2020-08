Stiri pe aceeasi tema

- Strategia de dezvoltare a comunei Bistra include și modernizarea și reabilitarea drumurilor. Cea mai mare investiție in acest sens din comuna Bistra, Drumul Comunal DC 97 este finalizata in proporție de 75%. Lucrarile au continuat și in acest an intr-un ritm alert, dar fara a face rabat la calitate.…

- In cursul zilei de azi, 19 august, Biroul Electoral de Circumscripție Nr.2 Reghin a anunțat lista candidaților pentru funcția de primar și consilier local. In ordine cronologica a depunerilor candidaților, cei care aspira la fotoliul de primar al municipiului Reghin sunt Toncean Gabriel Sebastian –…

- Luni, 17 august, a avut loc evenimentul de lansare a programului candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Targu Mureș. Theodora Benedek spune ca este "primul program din istoria postdecembrista a Targu Mureșului, bazat pe INDICATORI și PE SURSE DE FINANȚARE. In acest program spun exact…

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD) Mureș, Vasile Gliga, și-a inregistrat oficial candidatura sambata, 15 august, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeana (BECJ) nr. 28 Mureș, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale care se vor desfașura in…

- Lupta pentru locul de primar al orașului OCNA MUREȘ a inceput. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Ion Daniel Jinaru – PSD, Marius Jurca – USR-PLUS, Silviu Vințeler – PNL, Mircea Leahu – PRO Romania. Citește și SONDAJ Alba24: Cine doriți sa fie viitorul…

- Strategia de dezvoltare a orașului Reșița va fi realizata de specialiștii unei facultați a Universitații ”Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca. Proiectul este finanțat din fonduri europene de aproape 4 milioane de lei, anunța MEDIAFAX.UBB Cluj-Napoca anunța ca proiectul vizeaza eficientizarea activitații…

- Consiliul Local Municipal Buzau a aprobat contractarea unui imprumut rambursabil, de aproape 10 milioane de euro, destinați unor investiții in municipiu. Printre acestea se numara extinderea Bazarului, realizarea unor surse termice independente pentru unitațile școlare precum și punerea in valoare a…

- Romania are dezavantajul faptului ca veniturile fiscale sunt doar 26-27% din PIB, in timp ce in statele dezvoltate media este de 40%, a declarat, marti, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal."Noi avem o capacitate limitata din acest punct de vedere, suntem handicapati, ca sa folosesc…