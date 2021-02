Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Theodor Stolojan sustine ca in Romania cheltuielile cu salariile din sistemul bugetar si cu asistenta sociala sunt mari in raport cu veniturile colectate din impozite si taxe. El afirma ca guvernantii „vor trebui sa se gandeasca in viitor” la majorari de taxe si impozite sau la introducerea…

- Fostul premier Theodor Stolojan sustine ca in Romania cheltuielile cu salariile din sistemul bugetar si cu asistenta sociala sunt mari in raport cu veniturile colectate din impozite si taxe. El afirma ca guvernantii „vor trebui sa se gandeasca in viitor” la majorari de taxe si impozite sau la introducerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, despre posibilitatea de finantare a unor domenii din Educatie cu fonduri europene si a spus ca au fost evidentiate segmente importante pentru care pot fi folositi bani de la Uniunea Europeana, precizeaza agerpres . “Am reusit sa cristalizam cateva domenii unde…

- Raed Arafat a explicat faptul ca noua tulpina cel mai probabil exista in Romania la mai multe cazuri și transmisia este una comunitara. „Inseamna ca tulpina exista, incepe sa se raspandeasca și...

- Traian Basescu a declarat la Realitatea PLUS ca o creștere cu 15% a pensiilor ar fi riscanta pentru economia Romaniei."Cresterea de 15% desi necesara, o vad riscanta in raport cu resursele pe care tara le are. Ce ni s-a intamplat in ultimele 18 luni: am incheiat anul trecut cu deficit de 3,6%, sa spunem…

- Federația SANITAS din Romania, organizație sindicala care insumeaza peste 100.000 de membri de sindicat din sistemul de sanatate și cel de asistența sociala, a desfașurat in ultimele doua luni o serie de acțiuni de protest menite sa susțina revendicarile salariaților din cele doua sisteme pe care le…

- Noua generație, reprezentata in lista PSD Argeș pentru Camera Deputaților de ALIN CALINESCU. Alin Calinescu este, in prezent, managerul Centrului Cultural Mioveni. Este licențiat in Artele Spectacolului de Teatru și Conservator și și-a aprofundat studiile academice cu un master in același domeniu. In…

- Partidul Național Liberal a fost singurul care a avut curajul sa treaca Romania prin cea mai grava criza de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial și și-a asumat responsabilitatea guvernarii. Desigur, astazi sunt mulți cei care comenteaza, mai ales dintre cei care au stat pe margine. Sa nu uitam, insa,…