Theodor Stolojan sugerează o posibilă creștere a taxelor și impozitelor Stolojan afirma ca Romania este „caz unic in Europa” in ceea ce priveste cheltuielile cu salariile si cu asistenta sociala, raportat la veniturile din impozite si taxe. Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic „Aici e o discutie mare care trebuie facuta. Noi trebuie sa intelegem ca acest sistem nu poate functiona in continuare in perspectiva unui termen mediu si lung si avem, iata, doua cai de urmat: pe de o parte trebuie sa ne gandim serios ce vrem sa facem cu sistemul de impozite si taxe din Romania care e total departat de ce inseamna in Uniunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

