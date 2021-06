Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al PNL a stabilit, duminica, 30 mai, data Congresului pentru 25 septembrie si a ales comisia pentru organizarea acestuia. Theodor Stolojan, unul dintre cel mai vechi liberali, va conduce comisia de organizare a Congresului. Evenimentul se va desfașura la București, pe parcursul unei…

- Presedintele Camerei Deputatilor și președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul unei vizite la Braila, pe santierul Podului suspendat peste Dunare, ca recunoaste interventia social-democratului Mihai Tudose, fost premier si actual europarlamentar PSD, in realizarea podului de la…

- Miniștrii Guvernului Cițu au defilat, simbata dimineața, inca de la primele ore, in centre de vaccinare din toata țara, intr-o campanie de imagine, menita sa o susțina pe cea de vaccinare, coordonata personal de premierul Florin Cițu. Astfel, in timp ce ministrul sanatații Ioana Mihaila a imunizat pacienți…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat ‘foarte puternic’ pentru sefia partidului, printre nominalizații europarlamentarului PNL numarandu-se premierul Florin Citu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu si Robert Sighiartau. “Il…

- Președintele PNL l-ar schimba pe ministrul USR-PLUS Catalin Drula, pentru afirmațiile jignitoare facute la adresa premierului, dar Florin Cițu l-ar mai lasa. Cei doi lideri PNL s-au contrazis pe aceasta tema chiar in conferința de presa in care și-au declarat intențiile cu care vor merge la discuțiile…

- USR PLUS ia in calcul sa mearga la sedinta coalitiei inclusiv cu propunerea ca Florin Citu sa fie inlocuit de Ludovic Orban la sefia Executivului, aceasta fiind o conditie pentru ca actuala formula de guvernare sa fie mentinuta. Conform unor surse politice citate de news.ro, in contextul in care au…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, dupa demiterea ministrului sanatații, ca se va depași impasul politic din coalitie. El a exclus, insa, o reimparțirea e portofiilor și a reafirmat susținerea PNL pentru Florin Cițu in funcția de premier. „Opinia mea este ca nu e bine sa porți…

- La ședința de guvern de miercuri, 17 martie, a fost prezentata evaluarea facuta fostei guvernari, al carei premier a fost Ludovic Orban, concluziile fiind ca 66% dintre țintele propuse prin Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) au fost ratate. PALG cuprinde proiectele „cu impact semnificativ asupra…