Theodor Paleologu: Supraimpozitarea este o monstruozitate, o măsură extrem de nedreaptă, care arată disperarea Guvernului Theodor Paleologu a precizat vineri, ca masura supraimpozitarii contractelor part-time lovește cel mai mult in studenți, care nu vor mai avea oportunitatea, odata cu intrarea in vigoare a masurii fiscale, sa acumuleze experiența pe piața muncii in timpul studiilor. Avand in vedere ca aceștia nu pot lucra opt ore pe zi, angajatorii nu iși vor permite sa mai angajeze studenți pe baza contractelor part-time. „E limpede ca PNL a abandonat orice fel de identitate liberala și ca preia programul PSD de pe vremea lui Dragnea in ce avea el mai odios și mai catastrofal pentru economie. Supraimpozitarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

