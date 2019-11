"Atat domnul Iohannis, cat si doamna Dancila sunt simboluri ale esecului invatamantului romanesc. Ma refer la ei pentru ca au predat. Dar te intrebi cum, ce i-au invatat e bietii copii, chiar e o mare intrebare asta", a spus Theodor Paleologu in emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV.

El a adaugat ca, in opinia sa, Klaus Iohannis nu are "calitatile unui pedagog", pentru ca are un tip de personalitate "rigida, izolata", care nu este obisnuita sa discute cu oamenii. Paleologu considera ca in ceea ce priveste diplomatia "relatia cu Germania nu a fost fructificata cu adevarat". „Contrar…