- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a analizat și comentat anunțul prin care președintele Klaus Iohannis a anunțat, la Sibiu, ca este „ferm hotarat” sa iși depuna candidatura pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni. In toata aceasta strategie politica, suspendarea care ar putea veni dinspre PSD, vehiculata…

- "PNL este alaturi de presedintele Romaniei asa cum a fost si in 2014, cand Klaus Iohannis a castigat alegerile prezidentiale, asa cum PNL a fost alaturi de el in toti anii trecuti de la alegerea sa in functia de presedinte. In batalia electorala care va urma in 2019, PNL va fi alaturi de Klaus Iohannis",…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Sibiu, ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat de presedinte. Dupa anunț, el a dat și explicații pentru ca romanii sa ințeleaga de ce a luat decizia de a fac public acest demers de pe acum.”Scena politica romaneasca a intrat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata dimineața, la Sibiu, ca va candida pentru al doilea mandat de președinte al Romaniei. „Buna dimineața! Am luat o decizie importanta și vreau sa o comunic acum, aici, in aceasta dimineața frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de președinte…

- "Din pacate, tocmai in anul Centenarului, democratia din Romania este grav pusa in pericol de o guvernare care distruge legi si institutii pentru a servi interesele infractorilor. Partidul National Liberal va fi alaturi de presedintele Iohannis in prima linie a luptei pentru o Romanie europeana.…

- Aflat in orașul sau natal, Sibiu, pentru a participa la ceremonia implinirii a 40 de ani de la absolvirea liceului, președintele Klaus Iohannis a facut un anunț extrem de important. ”Am luat o decizie importanta și vreau sa v-o comunica aici. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de președinte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei. "24 mai 2018 - am inceput…

- Președintele Klaus Iohannis a fost primit, sambata, cu mare entuziasm, la Blaj, pe Campia Libertații, unde sute de persoane au venit sa-l vada și sa-l aplaude, unii dintre ei spunandu-i ca il așteapta și in al doilea mandat. Iohannis a dat mana cu oamenii, s-a fotografiat cu cei care au solicitat acest…