Stiri pe aceeasi tema

Un sistem de cantarire din mers a autocamioanelor este funcțional la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac 2, situat pe autostrada A 1, pe sensul de ieșire din Romania spre Ungaria, informeaza Rador.

Premierul Nicolae Ciuca incepe astazi o vizita de lucru de doua zile in Egipt. In prima zi sunt programate convorbiri cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, precum și o intalnire cu reprezentanți ai comunitații romanești din Egipt și cu cetațeni egipteni care au studiat in Romania, informeaza

Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat astazi deschiderea unui nou dosar penal impotriva fostului președinte al republicii Moldova, Igor Dodon, relateaza Rador.

Fostul președinte Igor Dodon anunța ca nu mai pleaca in Romania pentru tratamentul de reabilitare post-covid al fiului cel mic. Asta dupa ce ieri Procuratura Anticorupție a dezvaluit ca medicul care a semnat extrasul medical a facut-o la rugamintea unei colege care se afla in relații apropiate cu

Datorita adoptarii planului sau teritorial pentru o tranziție justa, Romania va primi 2,14 miliarde de euro din Fondul pentru o Tranziție Justa, pentru a sprijini o tranziție climatica justa catre o economie mai atractiva și mai verde, a anunțat Comisia Europeana, relateaza Rador.

Embargoul asupra importurilor pe mare de țiței rusesc, intrat de ieri in vigoare, nu va afecta Romania, in condițiile in care companiile petroliere din țara noastra au gasit resurse alternative și nu mai aduc petrol din Rusia, anunța Rador.

Un litru de benzina costa sambata intre 6,95 lei și 7,05 lei, mai mult in medie cu 0,6% fața de luna trecuta. Un plin de benzina costa astazi cu doi lei mai mult decat in urma cu 30 de zile, anunța Rador.

Comisia Europeana a anunțat saptamana aceasta ca nu mai va monitoriza Romania și nu va mai intocmi rapoarte despre ea pe baza Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), dat fiind ca toate condițiile au fost deja satisfacute. Insa accederea in Schengen pare tot mai improbabila, relateaza Emerging