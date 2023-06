Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au fost inconjurați de multa iubire, caci familile amandorura au fost prezente la naștere iar Theo a oferit primele declarații in emisiunea ”La Maruța”, de la Pro TV.Veste minunata chiar in dimineața zilei de 14 iunie, caci fix la ora 9.17 indragita solista și actrița din ”Clanul”, Theo Rose…

- Este fericire mare in familia vedetei PRO TV. Artista a adus pe lume primul sau copil, un baiețel perfect sanatos care va purta numele Sasha Ioan. Raluca Diaconu a transmis un mesaj emoționant pentru Theo Rose. Ce i-a spus cantareața de muzica populara surorii sale, dupa ce l-a nascut pe micuțul Sasha.…

- Tatal lui Theo Rose, primele declarații dupa ce artista a nascut. Miercuri, 14 iunie, mult indragita cantareața a adus pe lume un baiețel frumos și sanatos, caruia i-a pus numele Sasha Ioan. Ioan Diaconu a devenit, astfel, bunic pentru prima data. Barbatul a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech…

- Theo Rose a devenit mamica pentru prima data in aceasta dimineața și este in culmea fericirii. Artista in varsta de 25 de ani a facut primele declarații pe rețelele de socializare cu privire la micuțul ei, dar și la starea de sanatate.

- Theo Rose a fost condusa la clinica chiar de partenerul ei, actorul Anghel Damian, in jurul orei 6:00 dimineața, iar operația de cezariana a avut loc in jurul orei 8.00. Inițial, solista și-a exprimat dorința sa nasca natural, dar medicii nu au lasat-o. Nașterea era programata pentru data de 15 iunie. Cantareața…

- Informația momentului din lumea mondena! Theo Rose a nascut, miercuri, 14 iunie. Ce detalii știm pana la momentul redactarii acestui material. Theo Rose a nascut Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei…

- Este motiv de bucurie in showbiz-ul romanesc. Theo Rose a nascut! Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei 08:00 dimineața, vedeta și-a strans in brațe micuțul!

- Inainte de finala Ligii Campionilor, Manchester City – Inter 1-0, Anitta a facut show. Cantareața din Brazilia a cantat pe gazonul arenei din Istanbul și i-a incantat pe fani, inainte de fluierul de start. Anitta, surpriza pentru Vinicius Anitta a avut și o surpriza pentru Vinicius, cel mai bun jucator…