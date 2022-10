Stiri pe aceeasi tema

- Dupa nici trei luni de la desparțirea de Theo Rose, a venit momentul și pentru Alex Leonte sa-și refaca viața amoroasa. Deși nu a confirmat oficial noua relație, fostul iubit al cantareței și noua lui presupusa cucerire au facut postari care sugereaza ca au petrecut o vacanța impreuna la munte. Iata…

- In urma cu cateva zile, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au parasit Romania pentru o perioada. Indragostiții se bucura acum de o vacanța in Thailanda, acolo unde au trecut prin experiențe inedite, dupa cum a aratat vedeta pe Instagram. Pe 28 septembrie, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au imbarcat…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica, in vacanța romantica in care au plecat dupa ce afaceristul a refuzat, in instanța, sa divorțeze de fosta soție. Tot acolo, inca soțul Claudiei Patrașcanu și-a sarbatorit ziua de naștere, implinirea a 35 de ani, alaturi de iubita lui. Cum s-au fotografiat…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in vacanța, in Bangkok, dupa ce afaceristul a refuzat, in instanța, sa divorțeze de fosta soție. Peste doar cateva zile inca soțul Claudiei Patrașcanu va implini 35 de ani așa ca, cel mai probabil, acesta iși va sarbatori ziua de naștere in capitala Thailandei.…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se bucura de o vacanța romantica in Amsterdam. Se pare ca afaceristul iși dedica tot timpul iubitei sale, in ciuda faptului ca este in plin scandal cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor sai. Ei bine, vedeta incearca sa faca tot posibilul pentru a fi alaturi de partenerul…

- In timp ce Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt in vacanța in Grecia, fetița sa se bucura de relaxare tot in afara Romaniei. Vedeta și-a lasat fiica pe maini bune, mai exact pe mainile lui Victor Slav, fostul ei partener de viața și tatal micuței. Aceștia au plecat și ei intr-o vacanța departe de țara.

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a reaprins, iar astazi afaceristul a ținut sa spuna ca e din nou ”la cuțite” cu mama copiilor sai, asta deoarece cantareața nu i-a permis sa plece cu cei mici in vacanța. Din acest motiv, el a mers sa ceara o ordonanța la Judecatorie, acolo unde…

- Timp de doua saptamani, Claudia Patrașcanu va sta fara cei doi baieței. Gabi Badalau iși va lua copiii cu el in vacanța, in Spania. Cand vine vorba despre vacanțele copiilor, Claudia Patrașcanu este foarte ințelegatoare și ii permite lui Gabi Badalau sa-i ia pe micuți cu el. Dupa vacanța pe care au…