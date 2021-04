Stiri pe aceeasi tema

- 3 Sud Est și Andra au venit primavara aceasta cu cea mai așteptata colaborare a anului. Hitul de succes „Jumatatea mea mai buna” lansat de aceștia ocupa de mai bine de zece zile prima poziție in Trending, are aproape 10 milioane de vizualizari pe YouTube și deja cucerește topurile de specialitate. „Jumatatea…

- Pe zi ce trece Georgiana Lobonț castiga tot mai multi fani. Asta o demonstreaza si numarul mare de vizualizari la noua ei piesa. Aproape 300 de mii de persoane au ascultat noua piesa a artistei, in doar 24 de ore de la lansare. Mai mult, piesa ei se afla pe locul 8 in trending pe Youtube, inaintea unor…

- What’s Up și Theo Rose au scos o piesa impreuna. ”Vreau acasa” se numește și ocupa locul 12 in trending pe Youtube. In promovarea ei, au trecut și pe la ”Neatza”, unde au dat detalii despre versuri și linie melodica, dar și despre alte reușite. Mandru, compozitorul le-a povestit matinalilor ca de cand…

- Dony, Otilia și Erika Isac au avut nevoie de doar doua ingrediente pentru a lansa cea mai hot piesa: „Peaches and Cream”. Compus de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța alaturi de Dony, Erika Isac și Mazo Daniel Giraldo, „Peaches and Cream” este un single ce te indeamna sa ieși din zona de confort, sa incepi…

- Trupa Voltaj sarbatorește dragostea și speranța prin lansarea videoclipului „Doar pentru ea”. Un single despre care Calin Goia vobește cu mult drag. Compus de catre Voltaj, single-ul este o declarație de iubire sincera „doar pentru ea”. Cand iubirea iși face apariția, totul se transforma și fiecare…

- A promis și s-a ținut de cuvant! Reacția lui Dani Mocanu, dupa ce a ajuns in trending cu prima sa piesa creștina. Ce le-a transmis artistul fanilor sai? Face furori cu noul sau stil muzical.

- Asa cum ne-a obisnuit in ultimii ani, fiecare piesa pe care o lanseaza Carmen de la Salciua ajunge hit. Artista nu se dezminte nici cu noua piesa „Greseala noastra”, care in nici doar 24 de ore a ajung numarul 1 in Trending pe Youtube, iar romanii par sa nu se mai sature de ea. Peste 1 milion de oameni…

- Jador este artistul care a devenit cunoscut odata cu participarea la Puterea Dragostei, iar acum, face parte din echipa Faimoșilor, la Survivor Romania, sezonul 2. De-alungul timpului, acesta și-a facut un nume in lumea muzicala, ocupand primele locuri in trending pe Youtube. Puțini sunt insa, cei care…