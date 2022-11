Stiri pe aceeasi tema

- Crima dubla in județul Teleorman. Doi tineri de 18 și respectiv 16 ani au fost uciși, iar criminalul a incercat sa ascunda cadavrele intr-o casa parasita. Cel care a sesizat dispariția celor doi, a fost chiar fratele uneia dintre victime, iar polițiștii au depistat deja suspectul pentru fapta odioasa.

- Iancu Sterp iubește. Acesta are o relație cu o tanara pe nume Denisa, iar lucrurile merg de minune. Iancu este un barbat prezentabil, dorit de multe femei, dar se pare ca norocoasa este numai una.

- Cum au incercat sa ascunda un accident rutier un tanar și o minora din Mihalț. Șoferul cercetat pentru trei infracțiuni Un tanar de 20 de ani din Mihalț este cercetat pentru conducere fara permis, vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Polițiștii din Teiuș l-au reținut pentru…

- Chiar daca a pus punct acum aproape un an carierei sale de gimnasta, romanii vor fi veșnic obișnuiți cu ea imbracata in echipament, evoluand in competiții și urcand pe cele mai inalte trepte ale podiumul. Recent, Larisa Iordache a „bifat” o apariție rara. Marea campioana a facut furori la un eveniment…

- Scandalul nu se mai termina intre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Recent, cei doi foști parteneri ar fi fost implicați intr-o altercație violenta in casa vedetei de la Snagov. Celebra impresara și antrenorul de fotbal au ajuns la secția de poliție, dupa ce ar fi primit ingrijiri medicale din…

- Theo Rose și Irina Rimes au avut un schimb de replici la „Vocea Romaniei”, dupa ce l-au auzit pe Eduard cantand. Cele doua artiste au incercat sa-l convinga pe tanar sa vina in echipa lor. In acest sezon, Theo Rose face echipa cu Smiley la „Vocea Romaniei”. Cand Eduard Stoica a inceput sa cante in show-ul…

- Rona Hartner a avut o apariție uluitoare la un eveniment monden. Fanii actriței au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut-o. Vedeta a reușit sa atraga toate privirile cu piesele vestimentare impresionante alese, dar și cu accesoriile care s-au potrivit de minune. Cei care o urmaresc de ani buni pe…