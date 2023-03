Theo Rose și Anghel Damian sunt parca din ce in ce mai fericiți, dupa veste ca vor deveni parinți. Artista nu mai are mult pana sa il aduca pe micuțul lor baiețel pe lume, și iata ca, nerabdatoare, cantareața face din ce in ce mai multe dezvaluiri din timpul sarcinii. Așa a facut și de aceasta data cand, vedeta a decisa le povesteasca urmaritorilor ei de pe Instagram peripeția de care a avut parte inainte sa afle sexul bebelușului. Theo Rose și Anghel Damian au fost pacaliți de medicul care le-a monitorizat sarcina.