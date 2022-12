Stiri pe aceeasi tema

- Lia Bugnar a surprins pe toata lumea cu recenta sa reacție despre Theo Rose. Actrița se bucura de popularitate, dar mai ales de atenția publicului monden dupa desparțirea de Anghel Damian. Fanii artistei au ramas surprinși de relația care inca mai exista intre aceasta și fostul sau partener. Ce a spus…

- Theo Rose traiește cea mai intensa și frumoasa perioada a vieții sale. Cu o cariera muzicala in plina ascensiune, anul 2022 a venit cu foarte multe schimbari importante in viața artistei, debutul sau ca actrița in serialul Clanul, desparțirea de Alex Leonte, relația cu Anghel Damian și prima ei sarcina.…

- Anghel Damian a venit o reacție dupa ce s-a aflat faptul ca iubita lui este insarcinata. Jurata de la emisiunea ,,Vocea Romaniei” a facut anunțul cel mare chiar astazi pe rețelele de socializare, ulterior tanarul actor și regizor a oferit și el prima reacție. Fanii celor doi sunt extrem de bucuroși…

- Anuntul facut de Theo Rose dupa ce s-a aflat ca e insarcinata. Cantareața a fost foarte discreta cu privire la copilul pe care il are cu Anghel Damian. Dupa ce tatal sau a confirmat informația, frumoasa vedeta a revenit cu explicații privind evenimentele pe care trebuie sa le susțina in perioada urmatoare.…

- Perfecționista din fire, Theo Rose s-a straduit inca de la primele cadre ale serialului „Clanul”, difuzat in fiecare luni seara, la Pro TV, sa faca o figura buna. A furat meserie de la colegi. In același timp a beneficiat de sprijinul lui Anghel Damian, regizor, scenarist și producator al peliculei.…

- Se pare ca in ultima vreme celebra actrița și regizoare Lia Bugnar este urmarita de ghinioane. Recent se afla de relația mai tanarului ei partener, Anghel Damian cu Theo Rose. Acum a avut parte de un alt moment delicat. A povestit totul cu lux de amanunte pe Facebook. Lia Bugnar și un accident cu bicicleta…