Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri uluitoare despre relația lui Theo Rose cu Alex Leonte. S-a aflat care a fost, de fapt, motivul pentru care cantareața s-a desparțit de barbatul cu care a fost implicata intr-o legatura amoroasa vreme de mai mulți ani. Detaliile care au ieșit la iveala sunt cel puțin surprinzatoare. Se pare…

- Aproape jumatate dintre copiii care au parinții plecați in strainatate la munca au ramas in țara fara mama lor. Mai mult, din cauza migrației economice, 21 de mii de copii au ajuns sa ramana chiar fara ambii parinți, sau fara unicul lor susținator pe care il aveau in familie. Specialiștii spun ca cei…

- Alex Leonte a fost parasit de Theo Rose, dupa 5 ani de relație. Cantareața s-a indragostit de Anghel Damian, fostul iubit al actriței Lia Bugnar, chiar pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”. Fostul iubit al artistei este nepotul lui Marin Barbu. Acesta a fost surprins de paparazzii de la...…

- Theo Rose s-a desparțit de Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin. Cei doi formau un cuplu de 5 ani. Cantareata nu a facut public faptul ca a trecut printr-o desparțire, insa a fost nevoita sa recunoasca asta și noua legatura amoroasa dupa ce Cancan a pozat-o in timp ce se saruta pe strada cu Anghel […]…

- Theo Rose a confirmat ca formeaza un cuplu cu Anghel Damian. Pe Instagram, cantareața a facut primele declarații despre desparțirea de Alex Leonte, barbatul care i-a fost alaturi cinci ani de zile, și Anghel Damian, noul ei iubit și șeful, caci el este regizorul serialului „Clanul”, in care ea joaca.…

- Theo Rose s-a desparțit de fostul ei partener de viața, totodata nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte. Cantareața este deja intr-o relație cu un alt barbat, Anghel Damian, iar cei doi formeaza acum unul dintre cele mai neașteptate cupluri din lumea showbiz-ului romanesc. Iata cu ce se ocupa Anghel Damian!

- Theo Rose, 24 de ani, și Anghel Damian, 30 de ani, formeaza cel mai nou cuplu. Cantareața și actorul au fost surprinși pe strada, intr-o dimineața, sarutandu-se pasional, scrie Cancan . Dovada sunt chiar imaginile cu cei doi. Pana de curand, Theo Rose aparea fericita alaturi de iubitul ei, de Alex Leonte,…

- Theo Rose este tot timpul cu zambetul pe buze, insa artista se confrunta cu atacuri de panica și anxietate. Cantareața este destul de sincera cu fanii ei din mediul online, iar aceștia au fost curioși sa afle daca artista se mai confrunta cu anxietatea și atacurile de panica. Theo Rose a marturisit…