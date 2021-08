Stiri pe aceeasi tema

- Comisia continua sa acorde sprijin financiar prin intermediul pachetului privind mobilitatea din cadrul Instrumentului dedicat sprijinului de urgența. Citește și: Criza microcipurilor a scazut producția la uzina Dacia cu zeci de mii de mașini Comisia continua sa acorde sprijin financiar prin intermediul…

- Atacantul Real Madrid, Karim Benzema, va putea reveni de vineri la antrenamentele cu echipa. Inainte de aceasta, fotbalistul s-a aflat in autoizolare dupa ce a primit un rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus, dar joi, testul pentru virus a dat un rezultat negativ. Trebuie menționat faptul ca…

- Britanicul Tyson Fury a fost testat pozitiv cu covid-19, astfel ca al treilea sau meci cu americanul Deontay Wilder va fi amanat, informeaza AP, citand o sursa, potrivit news.ro. Sursa respectiva a vorbit pentru AP cu conditia sa fie citata sub protectia anonimatului, promotorii meciului discutand…

- Portugalia a decis sa reimpuna interdictia de circulatie pe timpul noptii incepand de vineri in 45 de orase, inclusiv Lisabona, a anuntat joi guvernul, informeaza AFP. „Constatam ca saptamana trecuta situatia s-a deteriorat din nou”, a declarat Mariana Vieira da Silva, sefa cancelariei prezidentiale…

- Portarul Jasper Cillessen a fost testat pozitiv la Covid-19 si se afla in izolare, a anuntat, vineri, Federatia olandeza de fotbal, care considera ca participarea sa la EURO 2020 nu este in pericol, transmite DPA. Un comunicat precizeaza ca Cillessen, care in sezonul recent incheiat a aparat poarta…

- Theo Rose a scos la iveala detalii neștiute legate de viața ei amoroasa, mai exact, despre relația pe care o are cu Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin. Celebra cantareața a marturisit ca el și tanarul a fost la un pas de desparțire de mai multe ori, dezvaluind totodata și motivul certurilor din cuplul…

- Clubul Real Madrid a anuntat, luni, pe site-ul oficial, ca fotbalistul Toni Kroos a fost testat pozitiv cu coronavirus., conform news.ro “Real Madrid CF anunta ca jucatorul nostru, Toni Kroos, a fost testat pozitiv cu covid-19 la testul facut astazi. Kroos este in izolare de vineri, 14 mai,…

- Aproape 1500 de moldoveni au fost testați astazi la Covid-19, iar doar 49 dintre ei au primit un rezultat pozitiv, arata datele prezentate de Ministerul Sanatații. Din numarul total, niciunul nu este de import.