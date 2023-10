Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Irina Rimes va lupta cu toate armele, la Vocea Romaniei. Au urcat pe scena cu dorința de a-și face vocea auzita și au facut spectacol! Concurenți care vor intoarce toate scaunele, ii vor face pe antrenori sa se lupte cu toate argumentele și vor veni pe scena cu invitați... surpriza!O…

- In seara aceasta incepe Vocea Romaniei! Tudor Chirila a fost impresionat de vocea unei concurente, iar Theo Rose și Horia Brenciu vor fi emoționați pana la lacrimi.Audițiile pe nevazute, din sezonul 11 Vocea Romaniei, incep exploziv, diseara de la 20:30. Unii dintre cei mai buni concurenți vor ajunge…

- Cand incepe Vocea Romaniei 2023. Ce schimbari au aparut! Așteptarea a luat sfarșit! Vocea Romaniei revine la Pro TV. Sezonul cu numarul 11 debuteaza chiar in aceasta seara, la ora 20:30. Incepand cu etapa audițiilor pe nevazute, antrenorii sunt pregatiți sa descopere și in acest an cea mai buna voce…

- Pro Tv anunța grila de toamna a postului. Veste buna pentru telespectatori, in curand se vor delecta cu producții de televiziune consacrate precum talent show-ul ”Vocea Romaniei”, ”Visuri la cheie”, serialul ”Clanul” ori, in premiera, noi formate de succes, recent achiziționate, ”Love Island” și ”Sariți…

- In curand, se va difuza sezonul 11 Vocea Romaniei care vine cu schimbari in juriu. In cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro TV, antrenorii de la Vocea Romaniei au facut cateva marturisiri. Smiley a dezvaluit un detaliu mai puțin știut despre ce s-a intamplat anul trecut cu el.„Sezonul trecut… nu…

- S-a dat start filmarilor pentru cel mai nou sezon al emisiunii Vocea Romaniei de la Pro TV, astfel ca echipa de jurați a revenit pe poziții, gata sa asculte vocile care vor urca pe scena. Iata cu ce iși ocupa timpul Tudor Chirila in pauzele dintre seturi. A postat totul pe internet. Ce a facut […] The…

- Filmarile pentru cel de-al 11-lea sezon Vocea Romaniei au inceput. Antrenorii s-au așezat deja in scaune și sunt gata sa asculte vocile care vor face scena sa vibreze și care vor transmite emoție pana dincolo de ecrane. Smiley, Theo Rose & Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirila sunt pregatiți sa…

- Horia Brenciu revine la Vocea Romaniei. Imparte scaunul cu Theo Rose! Horia Brenciu revine pe scaunul de antrenor. Acesta a mai facut parte și in trecut din juriul Vocea Romaniei. Mai intai in primele trei sezoane, intre 2011 și 2013. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Horia…