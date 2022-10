Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua s-a casatorit recent, iar acum se bucura de luna de miere, alaturi de soțul ei. Cei doi au ales o destinație de invidiat, și anume Republica Dominicana, unde insa, au avut parte de anumite neplaceri. Iata prin ce a trecut artista in luna de miere.

- Bianca Dragușanu a vorbit despre povestea de dragoste pe care o traiește alaturi de Gabi Badalau, dar a spus și cați bani s-au cheltuit in vacanța din Thailanda. Ce cadou special i-a facut iubitului ei, dar și cum au sarbatorit ziua de naștere a milionarului. Declarațiile divei, la Antena Stars.

- La scurt timp dupa ce s-au afișat impreuna la ziua de naștere a Sofiei, fiica Biancai Dragușanu, afaceristul Gabi Badalau și fosta asistenta TV au bifat o vacanța in doi, chiar in „inima” Thailandei. Iata detaliul care i-a nedumerit pe admiratorii lor!

- Multe dintre familiile iubitoare de animaluțe și mai ales cele care au copii au in plan sa iși mareasca numarul de membri prin adoptarea unui cațeluș. Cainii sunt pe placul tututor, de la mic la mare, și nu credem ca exista un animal capabil care sa ofere mai multa afecțiune stapanilor lor. Totuși,…

- Alexandra Stan a ajuns de urgența la spital, imediat dupa vacanța din Grecia. Recent, artista s-a intors din vacanța și a fost nevoita sa dea o fuga la medic. Aceasta se confrunta cu o problema care o deranjeaza foarte tare, motiv pentru care a decis sa faca ceva in acest sens. Ce a pațit cantareața.

- Alessandra Stoicescu e prezentatoare de știri la Antena 1, iar dincolo de cariera e soție și mama. Vedeta are mare grija și de silueta ei, intr-un interviu pentru UNICA a dezvaluit cum se menține in forma la 46 de ani. „Secretul siluetei consider ca este echilibrul, așa cum ar fi bine sa il pastram…

- Adela Popescu prezinta „Sunt celebru, scoate-ma de aici” alaturi de Cabral. Prezentatoarea a plecat in Republica Dominicana pentru doua luni și este uimita de ce se intampla in emisiune.In curand, pe micul ecran va incepe sezonul 2 din show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici”. Adela Popescu, gazda…

- Clipe de coșmar pentru cunoscuta influencerița de la noi, Valerie Lungu. Se pare ca blondinei nu-i mai priesc vacanțele! Știm deja ca viața blondinei este o continua vacanța și ca iși ține fanii la curent cu tot ce se intampla in viața ei de zi cu zi. De data aceasta, le-a dat o veste proasta. A leșinat…