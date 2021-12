Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman trece printr-o perioada dificila, asta deoarece vedeta are probleme de sanatate. Ea le-a spus fanilor ca se simte rau și e nevoita sa stea la pat. Și-a facut și testul de COVID-19.

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Bruneta a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde a postat și cateva fotografii din spital. Fanii vedetei au fost foarte ingrijorați de starea ei, astfel ca i-au pus diverse intrebari legate de sanatate pe pagina sa oficiala…

- Brigitte Pastrama se confrunta cu noi probleme de sanatate. Vedeta a vorbit despre cascnicia sa cu Florin Pastrama, dar și despre durerile care nu ii mai dau pace de o perioada lunga de timp.

- Ediția de vineri seara a emisiunii ”Acces Direct” nu s-a terminat intr-o nota prea optimista și asta pentru ca ultima persoana care a aparut la cadru, fiind vorba de Gabriela Cristoiu, a adus in fața telespectatorilor o problema de sanatate de a ei mai veche, care acum a ajuns sa ii dea mari batai de…

- "Traim in Romania, o tara europeana, o tara educata priveste spre Europa si se vaccineaza! Daca aveti inca parinti, va rog, vaccinati-i! Daca vreti ca copiii vostri sa aiba doi parinti, vaccinati-va! Numai asa vom putea depasi momentele grave prin care trecem. Credeti-ma ca e nevoie ca toti sa intelegeti…

- In urma cu doua saptamani, Theo Rose a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. Din fericire, artista nu a ajuns la spital, deoarece nu a avut o forma grava a virusului, astfel s-a izolat și tratat la domiciliu. Ei bine, astazi, artista a fost mai fericita ca niciodata, caci in sfarșit a ieșit din…

- Actorul Alexandru Arșinel a dat noi detalii despre starea sa de sanatate, la numai cateva saptamani de cand a invins coronavirusul. Acesta a dezvaluit cu ce probleme se confrunta in prezent. Alexandru Arșinel, noi probleme de sanatate dupa ce s-a vindecat de covid-19 Alexandru Arșinel a dezvaluit ca…

- Bianca Rus iși ingrijoreaza teribil fanii. Cei care o iubesc au aflat recent problemele grave de sanatate pe care le are. Ce i-au descoperit medicii? Vedeta a leșinat in baie. Ce probleme de sanatate are Bianca Rus? Bianca Rus a trecut prin schimbari uriașe in ultimii ani. Cei care o cunosc știu de…