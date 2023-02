Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna este din nou insarcinata. Iata cum a dat vestea la Super Bowl! VIDEO Rihanna este din nou insarcinata și urmeaza sa devina pentru a doua oara mama . Artista a dat vestea cea mare in weekend, la Super Bowl, dezaluindu-și pe scena burtica de gravida. Ulterior, informația a fost confirmata de reprezentanții…

- Theo Rose a surprins pe toata lumea cu anunțul ca este insarcinata. Vedeta are o relație de scurta durata cu Anghel Damian, iar cei doi au fost și ei șocați de vestea cea mare, dar cu toate astea se bucura ca vor deveni parinți tineri. Cantareața a acceptat invitația in emisiunea lui Catalin Maruța,…

- Holograf revine pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, duminica, 26 martie, de la ora 19:30, cu un concert de vis și un nou album, „Cum bate inima ta". Una dintre cele mai iubite trupe rock din Romania, Holograf, va incanta publicul sucevean cu cele mai indragite piese ...

- Paula Seling a devenit mama in urma cu cațiva ani, cand a adoptat o fetița. Intre timp, casatoria ei cu Radu Bucura a ajuns la final, dar micuța se ințelege de minune cu ambii parinți adoptivi.

- Ellie White a trecut printr-o tragedie, dupa ce cațelușa ei a decedat. Insa, cantareața a vrut sa iși exprime regretul și iubirea pentru animalul sau de companie, astfel ca a facut un gest de-a dreptul impresionant. Ellie White a vorbit despre motivul pentru care a recurs la acest gest, la Antena Stars.

- Peste 150 de copii și tineri, imbracați in frumoase costume populare, au evoluat luni, 12 decembrie 2022, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intr-un concert extraordinar de colinde, ediția a XIV-a, organizat de Asociația Culturala „Sfantul Mitropolit Dosoftei". Au ...

- Un clip realizat la Targul de Craciun din Calafat a devenit viral pe retelele sociale. In timpul unui concert, artista aflata pe scena indemna oamenii sa ridice mainile in aer si sa faca atmosfera desi in public nu se afla nimeni. La o distanta considerabila de scena abia si-au facut aparitia doua trei…

- "Și haideți sa aplaudam impreuna, sa ținem ritmul. Calafat! Hai, Calafat! Hai sa aplaudam mai tare", sunt cuvintele cantareței care susținea un concert pe scena Targului de Craciun din Calafat, in timp ce in public nu se afla nicio persoana.