- Caravana Radio ZU ajunge joi la Iulius Town Timișoara, in zona Tucano Coffee, unde Buzdugan și Morar vor transmite live matinalul și vor aduce atmosfera estivala. Timișoara, 19 iunie 2024: In Iulius Town, atmosfera vacanței de vara este adusa de Caravana Radio ZU, care ajunge, in aceasta saptamana,…

- Serghei Rebrov a vorbit in termeni elogioși despre Romania, dupa ce tricolorii au spulberat cu 3-0 Ucraina, in primul meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal din Germania, relateaza ukrfootball.ua.„Romania e o echipa buna. Am spus-o și la conferința de ieri, aceasta este o națiune a fotbalului.…

- Actualizare: Un meci incredibil reușit de Romania la Munchen. Victorie categorica 3-0 impotriva Ucrainei, cea mai mare surpriza de la Euro pana acum. Golurile 2 și 3 ale Romaniei au fost semnate de Razvan Marin și Denis Draguș. Romania are o șansa foarte mare de a se califica din aceasta grupa dupa…

- Romania este prezenta dupa 8 ani la un Campionat European, iar delegația „tricolora” incearca sa se ridice la așteptarile fanilor # In randul staff-ului, stresul este la cote maxime, iar selecționerul Edward Iordanescu este „certat” de Inteligența Artificiala La fel ca toți jucatorii convocați la turneul…

- Daniel Buzdugan, cunoscutul realizator de emisiuni radio și tv, a anunțat un concurs palpitant in colaborare cu pagina de Facebook Allu. Campania “GIVEWAY” iși propune sa promoveze gustarile sanatoase, certificate bio. Participanții sunt incurajați sa urmareasca pagina Allu (o companie din orașul Tașnad,…

- Ion Minzina, președintele Consiliului Județean Argeș, s-a intalnit cu un om de sport pe care il apreciaza, Edward Iordanescu, nimeni altul decat selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei. Citește și: Mutu a demisionat. Cine vine in locul sau la CFR Cluj „Ca susținator al fotbalului romanesc…

- Edi Iordanescu a anunțat in aceasta dimineața lotul de 26 de jucatori pe care se va baza in amicalul contra Columbiei. Romania - Columbia se joaca de la ora 21:30 intr-un meci amical care se joaca la Madrid, pe stadionul „Civitas Metropolitano”. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena…