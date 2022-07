Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila se afla in vacanța alaturi de soțul ei, dar și micuțul ei, Milan, insa vedeta se pare ca trece prin momente dificile, asta dupa ce fiul ei a facut febra. Frumoasa șatena a mers de urgența cu baiețelul ei la spital pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna.

- Carmela Popa a ajuns de urgența la spital, dupa ce a leșinat pe strada. In exclusivitate pentru Antena Stars, bruneta a dezvaluit prin ce momente groaznice a fost nevoita sa treaca. A sunat de una singura la 112 și a primit ajutor din partea medicilor.

- Oana Radu este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca a apelat la medici deoarece a avut nevoie de perfuzii cu vitamine. Cantareața are destul de multe evenimente in ultima perioada, iar acest lucru i-a afectat sanatatea.

- Theo Rose se confrunta cu atacuri de panica și anxietate. Cantareața este o fire deschisa și mereu a fost sincera fanii sai. Vedeta este foarte activa in mediul online și povestește mai mereu lucruri din viața ei personala, dar și profesionala. De aceasta data, ea a povestit cum și-a dezvoltat atacurile…

- Bucurie mare in familia lui Madalin Voicu! Ioana Voicu a devenit mamica in urma cu puțin timp, asta dupa ce a adus pe lume o fetița. Fiica lui Madalin Voicu a nascut prematur și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca micuța ei este foarte bine și ca este perdea sanatoasa, chiar daca a venit…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adrian Enache a marturisit ca este nevoit sa faca recuperare. Cu ce probleme se confrunta indragitul artist, dar și de cate ședinte are nevoie sa iși revina. Cantarețul a oferit detalii neștiute pana acum.

- Statele Unite au trimis atat de multe rachete antitanc Javelin in Ucraina, incat se confrunta cu probleme in ceea ce priveste stocurile interne, potrivit unui studiu al Centrului pentru Studii Strategice si Internationale, citat de CNN.

- Bernadette a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce s-a desparțit de iubitul ei, Radu. Blondina a ajuns de urgența la spital și a avut nevoie de ingrijiri medicale, asta dupa ce organismul ei a fost slabit. Iata care este starea de sanatate a tinerei!