Stiri pe aceeasi tema

- Pe zi ce trece Georgiana Lobonț castiga tot mai multi fani. Asta o demonstreaza si numarul mare de vizualizari la noua ei piesa. Aproape 300 de mii de persoane au ascultat noua piesa a artistei, in doar 24 de ore de la lansare. Mai mult, piesa ei se afla pe locul 8 in trending pe Youtube, inaintea unor…

- Theo Rose a ajuns pe mainile medicilor dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate. Artista le-a povestit fanilor, pe Instagram, drama prin care a trecut in ultima perioada. Theo Rose, dezvaluiri despre boala care a macinat-o Cantareața, finalista a show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”, a marturisit…

- Lungmetrajul Cruella, cu Emma Stone in rolul faimosului personaj negativ din 101 dalmațieni, va fi lansat in luna mai, iar compania Disney tocmai a prezentat miercuri primul trailer. Cruella este regizat de cel care a facut și ”I, Tonya”, Craig Gillespie, iar din distribuție mai fac parte Emma Thompson,…

- Legendarul actor Christopher Plummer, a carui cariera s-a intins pe șapte decenii și a jucat in ”Sunetul muzicii”, a murit la 91 de ani. Familia a confirmat vestea, spunand ca s-a stins la casa sa din Connecticut, iar in ultimele clipe, cea care i-a fost soție 53 de ani, Elain Taylor, a fost langa el,…

- La inceputul acestei pandemii, cand artiștii liber profesioniști au avut mult de suferit, in lipsa concertelor, inregistrarilor ș.a.m.d., s-a nascut un prim proiect intitulat „Rockul Carantinei”. Proiectul a fost inițiat de de catre Iulian Vrabete, Doru „Rocker” Ionescu și Gabi Pipai Andrieș și a constat…

- Lansarea noului film din seria James Bond, "No Time To Die", a fost din nou amanata, cea de-a 25-a pelicula avandu-l in rolul principal pe celebrul agent secret fiind programata sa aiba premiera mondiala pe 8 octombrie, potrivit unui anunt publicat pe site-ul 007, relateaza vineri dpa. Filmul in care…

- Animatia „Trolii descopera lumea/ Trolls World Tour” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend. Filmul, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, Anna Kendrick si Justin Timberlake, a fost vizionat de 711 spectatori in al 12-lea weekend de la premiera si a generat…

- Mary J. Blige a interpretat o piesa compusa pentru filmul Mudbound in cadrul decernarii premiilor Oscar 2018.Mary J. Blige n. 11 ianuarie 1971 este o cantareata, compozitoare si actrita americana, care a primit noua premii Grammy.Mary J. Blige a interpretat o piesa compusa pentru filmul Mudbound in…