- Theo Rose și Alex Leonte au avut o relație timp de cinci ani de zile, pana in 2022, cand s-au desparțit, iar ea a inceput o relație cu Anghel Damian. Cantareața nici nu a devenit mama alaturi de fostul iubit, acum a dezvaluit ca nu a simțit sa faca acest pas. In 2022, Theo Rose și Alex Leonte s-au separat.…

- Theo Rose și Alex Leonte au format un cuplu timp de cinci ani, dar și-au spus „adio”. La scurt timp, vedeta a anunțat o noua relație cu Anghel Damian, apoi a oferit marea veste ca este insarcinata cu micuțul Sasha. Cantareața a povestit cum a ajuns la o schimbare atat de radicala in viața sa, intr-un…

- Theo Rose și iubitul ei, Anghel Damian, au fost invitați la podcast-ul "Fain & Simplu", unde au facut multe dezvaluiri despre relația lor, dar și despre schimbarile pe plan profesional de care a avut parte interpreta.Artista nu mai este impresariata de Boier Bibescu. Theo nu a vorbit insa despre motivele…

- Prezenți in podcastul “Fain și Simplu” al lui Mihai Morar, Anghel Damian și Theo Rose au vorbit despre relația dintre ei, despre trecut, prezent și viitor, dar și despre etapele de parinți prin care au trecut. Theo Rose a dezvaluit detalii din relația pe care o țin departe de ochii lumii, precum gesturile…

- Theo Rose a facut publice noi fotografii și clipuri video cu Sasha Ioan, fiul ei și al lui Anghel Damian. Baiețelul, care sta deja in funduleț și se joaca cu mama lui, va implini in iunie un an. Pe 14 iunie 2023, Theo Rose a nascut un baiețel perfect sanatos. Foarte emoționata, cantareața a transmis…

- Theo Rose a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce fiul ei, Sasha Ioan, a avut mai multe probleme de sanatate. Micuțul a avut gripa A, Salmonella, iar acum s-a infectat cu streptococ.Theo Rose, cunoscuta cantareața și actrița din serialul „Clanul”, a fost profund marcata de perioada tumultuoasa…

- Theo Rose și Anghel Damian au deveni parinți anul trecut, cand a venit pe lume Sasha, care le-a schimbat total viața. Artista a vorbit recent despre un amanunt mai puțin știut publicului larg. Mai exact, este vorba despre momentul in care a aflat ca va deveni mama.Artista a mers in Thailanda alturi…

