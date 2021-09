Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a venit cu o veste extrem de trista pentru fani. Cunoscuta cantareața s-a infectat cu Covid-19 pentru a doua oara, așa ca nu o sa mai poata sa participe la concerte in urmatoarea perioada, fiind nevoita sa se ingrijeasca de starea ei de sanatate și sa ramana in casa. Theo Rose, anunț trist.…

- Adela Popescu a anunțat in aceasta dimineața in emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV ca soțul, Radu Valcan, și Adrian, fiul lor cel mic, s-au infectat cu coronavirus. Cei doi au luat virusul de la ea. Pe 9 septembrie s-a aflat ca Adela Popescu e infectata cu coronavirus . Prezentatoarea e in carantina…

- Valul IV al pandemiei de coronavirus face din ce in ce mai multe victime in țara noastra. Atat numarul cazurilor de infectari, cat și numarul cazurilor de decese a crescut alarmant și ingrijorator. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca toți tinerii care au murit…

- Adela Popescu a fost infectata acum cateva zile cu virusul chinez Covid-19. Vedeta s-a simțit destul de rau in aceasta perioada și a fost nevoita sa anuleze botezul celui mic. Iata cum se simte in acest moment și cum trece peste aceasta perioada!

- In urma cu aproape doua saptamani Adela Popescu revenea pe micile ecrane la carma emisiunii „Vorbește lumea”. Cu toate astea, revenirea sa la munca la scurt timp dupa ce a devenit mama pentru a treia oara a fost umbrita de o noua veste. Vedeta a fost confirmata pozitiv cu coronavirus. Adela Popescu…

- O femeie in varsta de 63 de ani a murit, dupa ce a fost infectata cu tulpina Delta. Aceasta era vaccinata cu ambele doze de vaccin anti-Covid-19, insa avea multiple comorbiditați, respectiv hipertensiune arteriala și hepatita C. In plus, femeia avea istoric de calatorie in Spania.Femeia de 45 de ani,…

- Dick Farrel, gazda unui post de radio conservator din Statele Unite a incetat din viata, in urma complicatiilor provocate de infectarea cu COVID-19.Vedeta in varsta de 65 de ani a murit saptamana trecuta. Anunțul a fost facut de logodnica sa, Kittie Farley.Dick Farrel era un susținator inflacarat al…

- Oana Sirbu a trecut printr-un an de coșmar, caci actrița din ”Liceeni” a suferit o pierdere enorma din cauza faptului ca mama ei s-a stins din viața la varsta de 87 de ani, dar și pentru faptul ca s-a infectat cu COVID-19 in ciuda faptului ca s-a protejat cat a putut de mult. Vedeta a povestit in detaliu…