- Mirela Vaida a uimit juriul de la „Te cunosc de undeva” in prima ediție. Andreea Balan a fost de-a dreptul surprinsa de transformarea vedetei, care a fost una extrem de reușita. Mirela Vaida a aparut intr-o ipostaza nemaivazuta Prezentatoarea de la Antena 1 participa la emisiunea „Te cunosc de undeva”,…

- Ianis Hagi (22 de ani) nu a mai fost titular la Rangers din 29 octombrie, de la 1-0 cu Lech Poznan in Europa League. De atunci, in 38 de zile, albaștrii au jucat șapte meciuri (patru in campionat, toate caștigate, și trei in EL, o victorie și doua egaluri), in care șeptarul tricolor a intrat pe final…

- Alex Nicolae Bodi implinește astazi 36 de ani și, de asemenea, iși serbeaza și ziua onomastica. In trecut, omul de afaceri organiza cu mare fast astfel de evenimente. Dar lucrurile sunt mult mai complicate pentru el in acest an. Se afla in arest, astfel ca nu se pune problema sa petreaca de ziua lui.…

- Noi informatii despre ce se intampla cu bursele elevilor in 2021. Dupa o lunga analiza, Guvernul Orban a decis deja sumele pe care le vor primi copiii. Cati bani vor primi elevii in 2021 pentru burse Desi Legea educatiei nationale care prevede ca Guvernul Romaniei sa emita, anual, o hotarare prin care…

- In august, lumea interlopa era zguduita de scandalul și moartea liderului Clanului Duduienilor, Emi Pian. Au trecut patru luni, și Duduienii mai primesc o lovitura. Parintele clanului, și tatal lui Emi Pian, Nicolaie Duduianu, a murit in noaptea de luni spre marți, in urma unui infarct. Nicolaie Duduianu…

- Inspectoratul General pentru Imigrari explica ce se intampla in cazul cetațenilor britanici și a membrilor de familie ai acestora dupa data de 1 Decembrie – cand se va pune in aplicare Ordonanța de Urgența nr. 204/2020, privind stabilirea unor masuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului…

- Vinerea trecuta o bihoreanca a ajuns la spital in coma profunda și in stare profunda de hipotermie, dupa ce joi polițistul care a gasit-o pe jos in casa a declarat-o decedata. Cum a murit, de fapt, batrana declarata moarta de polițistul bihorean Polițistul a sunat medicul de familie al batranei de 76…

- Alegatorii care la ora 21:00 se afla in sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara acestui sediu pot sa isi exercite dreptul de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie pana cel mult la ora 23:59.