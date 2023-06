Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose, Anghel Damian și fiul lor se afla la parinții artisei acasa. Ei bine, aici micuțul Sasha Ioan are parte de momente speciale, pentru ca este in centrul atenției. Fiul celor doi este alintat de parinții frumoasei cantarețe. Iata imaginile emoționante cu micuțul lor și parinții lui Theo Rose!

- Theo Rose, Anghel Damian și micuțul lor s-au dus la țara la parinții artistei, insa cand au ajuns acolo au avut parte de o surpriza la care frumoasa artista nu s-a așteptat deloc. Familia cantareței s-a pregatit in cel mai mic detaliu pentru venirea la țara a lui Sasha Ioan. Iata cum au fost așteptați…

- Theo Rose și Anghel Damian radiaza de fericire in aceste momente și asta pentru ca ei se bucura de creșterea micuțului lor, Sasha Ioan. Ei bine, recent artista s-a afișat intr-o ipostaza romantica cu iubitul ei. Iata ce videoclip emoționant a postat frumoasa cantareața pe rețelele personale de socializare!

- Theo Rose a dat nastere in ziua de miercuri, 14 iunie 2023. Alaturi de partenerul sau de viata, Anghel Damian, au devenit parinti pentru prima data. Aceasta este o zi de bucurie pentru Theo Rose si Anghel Damian. La varsta de 25 de ani, vedeta a adus pe lume un baiat sanatos. Ea si regizorul s-au dus…

- Theo Rose a nascut un baiețel perfect sanatos, miercuri, 14 iunie. Anghel Damian și-a dus iubita in aceasta dimineața la un spital privat din Capitala.Este bucurie mare in familia indragitei artiste! Theo Rose a nascut astazi un baiețel perfect sanatos și va avea numele Sasha Ioan. Anghel Damian, iubitul…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni in scurt timp parinți pentru prima oara, artista este in luna a opta de sarcina. Pana sa-l nasca pe micuțul Sasha Ioan, caci așa i-a ales numele, Theo Rose s-a hotarat și in privința nașei baiețelului ei. In mai puțin de o luna baiețelul lui Theo Rose și al lui…

- Theo Rose e in luna a opta de sarcina. Foarte puțin timp mai e pana cand cantareața și Anghel Damian vor deveni parinți pentru prima oara. Pana atunci, Theo Rose merge periodic la medic pentru diferite analize și ecografii. De curand, artista a primit unele interdicții alimentare din partea medicului…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni parinți pentru prima data, odata cu nașterea lui Sasha Ioan. Artista iși dorește sa nasca natural, facand toate pregatirile necesare pentru fiul ei.