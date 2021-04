Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a decedat vineri dimineata, la varsta de 99 de ani, a anunțat Palatul Buckingham.Astfel, președintele Republcii Moldova a transmis un mesaj in care iși exprima regretul privind moartea ducelui de Edinburgh.

- Micuța prințesa Charlotte a ținut neaparat sa ii transmit un mesaj de suflet bunicii ei, Prințesa Diana, chiar daca nu a cunoscut-o niciodata. Toate poveștile pe care le-a auzit despre ea au facut-o pe Prințesa Charlotte sa iși doreasca sa ii transmita aceste cuvinte.

- Astazi, 13 martie, se implineste un an de la moartea publicistului Constantin Lamba Constantin Lamba a fost om de radio si a semnat mai multe volume. Printre acestea se numara "Ilinca", lucrare ce evoca viata unei familii de a lungul a trei generatii, pe plaiuri argesene, si "Zambete in versuri", volum…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a scris pe Facebook, dupa ce a dus flori si fructe varstnicilor, ca a retrait ”fericirea acelora care inca isi pot intalni bunicii”, spunand ca ii era dor sa asculte cuvintele calde ”ale celor cu argint in par si aur in inimi”, anunța news.ro. ”Am retrait astazi…

- Pentru Alex Bodi nu e deloc cea mai buna perioada, asta dupa ce de mai bine de o luna de zile se afla in arest la domiciliu, dupa ce alte 30 de zile le-a petrecut in spatele gratiilor! Ultimele luni pentru afacerist au fost foarte grele, mai ales ca in vara lui 2020 s-a stins din viața și bunica lui,…

- Dustin Diamond, ce a interpretat rolul lui Screech din serialul Salvați de clopoțel, și-a pierdut viața la 44 de ani. Dupa aflarea veștii, foștii sai colegi de platou au scris mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

- Ministrul povestește ca și-a pierdut bunica la sfarșitul lunii decembrie, chiar in momentul in care el se afla la audierile din Parlament. Femeia a cazut in casa, a fost operata, dar nu și-a mai revenit dupa intervenția chirurgicala. La scurt timp, familia a aflat ca fusese infectata și cu Sars Cov…

- Opera Nationala Bucuresti isi exprima regretul, miercuri, pentru moartea criticului muzical Luminita Constantinescu. "Cu profunda tristete, Opera Nationala Bucuresti se desparte astazi de unul dintre cei mai importanti critici muzicali ai scenei lirice romanesti, doamna Luminita Constantinescu.…