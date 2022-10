Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul din București care a fugit de polițiști a fost prins, iar autoritațile l-au identificat pe tanar. Barbatul a fost la un pas sa ucida oamenii care se aflau pe trecerea de pietoni, asta dupa ce a vrut sa treaca cu mașina printre ei. Mama șoferului este o cantareața cunoscuta de la noi din țara.…

- Vasluiul ar putea avea aeroport, intr-un viitor destul de indepartat, oricat de ciudata ar parea aceasta informatie. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, confirma ideea realizarii unui aeroport de dimeniuni reduse in apropierea orasului, in zona Brodoc. "Aceasta propunere nu vine de acum, o avem…

- De puțin timp, Theo Rose are o relație cu Anghel Damian, regizorul serialului romanesc „Clanul”. Artista a trecut rapid peste desparțirea de Alex Leonte și este foarte fericita alaturi de noul partener. Theo Rose face parte din distribuția serialului de la PRO TV și joaca rolul Verei. Artista și-a facut…

- Prognoza meteo pentru iarna 2022-2023 in Romania. Radiația solara scazuta poate afecta persoanele meteo-sensibile Romania va trece printr-o iarna relativ obișnuita, cu temperaturi ușor peste valorile medii inregistrate in ultimii ani, dar meteorologii considera ca vremea va fi foarte urata, iar zilele…

- Doctorul Monica Pop a susținut la Antena 3 ca este de acord cu legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania. Mai intai Monica Pop a fost intrebata la Antena 3 ce parere are despre ce este in spatele realizarii jucariilor infricoșatoare pentru copii. Aceasta a spus ca persoanele care creeaza…

- Doctorul Monica Pop a susținut in direct la Antena 3 ca persoanele care creeaza celebrele jucarii infricoșatoare pentru copii au probleme psihice. De asemenea, in cadrul emisiunii News Magazine aceasta a spus ca susține legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania. Doctorul Monica Pop a fost…

- Cinci persoane au fost gasite moarte intr-o casa din Bascov, judetul Arges. Un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca in momentul cand s-a intors la domiciliu a gasit cinci membri ai familiei decedati, fiind vorba de sotie, fiica in varsta de 5 ani, cei doi socri si un cumnat.

- Theo Rose are un succes impresionant, iar in prezent este implicata in mai multe proiecte. Artista a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre banii pe care ii caștiga. Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar dupa munca vine și rasplata. Cantareața caștiga foarte…