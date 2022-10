Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose, in varsta de 24 de ani și sora ei, Raluca, au plecat impreuna in vacanța in Thailanda. Actrița din serialul „Clanul” a publicat primele imagini pe contul de socializare, din Bangkok, Thailanda, dupa un zbor care a durat aproape 14 ore.„Am dormit trei ore. Atat am putut eu sa dorm. M-au trezit…

- Theo Rose a plecat intr-o vacanța de invidiat alaturi de sora ei, in Thailanda. Insa, pe cat de frumos este peisajul, pe atat de multe probleme i-au creat artistei. Aceasta a povestit totul pe rețelele de socializare, unde a precizat ca a dormit doar cateva ore.

- Theo Rose a plecat intr-o vacanța de lux impreuna cu sora ei. Și Bianca Dragușanu a mers in același loc, cu Gabi Badalau. Cum s-au fotografiat cele doua artiste in "Orașul Ingerilor".

- Oana Roman se mandrește cu podoaba sa capilara, dupa ce a urmat un tratament care i-a regenerat parul. Fiica lui Petre Roman a fost țina comentariilor rautacioase cand i-a cazut paul din cauza unor probleme.In ultima perioada, Oana Roman a dedicat mai multa atenție podoabei capilare, astfel ca a descoperit…

- Nicio zi fara probleme pe cel mai mare aeroport din țara. Pasagerii stau la cozi uriașe pentru check-in, iar mulți dintre ei raman cu buza umflata dupa ce zborurile sunt anulate. Este cea mai aglomerata perioada a anului pe Otopeni, pentru ca romanii care au petrecut vacanța in țara revin acum in Diaspora.…

- Dana Rogoz s-a intors in Romania din vacanța lunga de aproape trei saptamani. Intr-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a povestit cate probleme a avut la revenirea acasa, in special pe aeroporturi. Pe 17 august trebuia sa fie in Romania, insa abia pe 18 au gasit un avion. La sfarșitul lunii…

- Alexandra Stan a ajuns de urgența la spital, imediat dupa vacanța din Grecia. Recent, artista s-a intors din vacanța și a fost nevoita sa dea o fuga la medic. Aceasta se confrunta cu o problema care o deranjeaza foarte tare, motiv pentru care a decis sa faca ceva in acest sens. Ce a pațit cantareața.

- Mirela Vaida are probleme de sanatate dupa vacanta din Delta, acolo unde a mers alaturi de familie pentru cateva zile. Dupa ce s-a intors acasa, prezentatoarea TV le-a marturisit prietenilor virtuali faptul ca nu se simte bine. Mirela Vaida sufera de șalazion Mirela Vaida le-a marturisit utilizatorilor…