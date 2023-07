Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a nascut miercuri, 14 iunie, un baiețel perfect sanatos și este in culmea fericirii. Artista a primit un cadou inedit din partea mamei lui Anghel Damian.In ediția de miercuri, 14 iunie, a emisiunii „La Maurța”, Theo Rose a intrat in direct printr-o intervenție prin video call la doar cateva…

- Theo Rose e in culmea fericirii de cand a devenit mamica! Artista le-a facut o surpriza fanilor si a postat cateva imagini emotionante pe contul de Instagram. Intr-una din fotografii, mamica il tine la piept pe Sasha Ioan, iar in alta fotografie apare Anghel Damian cu bebelusul in brate. Imaginile…

- Cei doi au fost inconjurați de multa iubire, caci familile amandorura au fost prezente la naștere iar Theo a oferit primele declarații in emisiunea ”La Maruța”, de la Pro TV.Veste minunata chiar in dimineața zilei de 14 iunie, caci fix la ora 9.17 indragita solista și actrița din ”Clanul”, Theo Rose…

- Theo Rose și regizorul Anghel Damian au devenit pentru prima oara parinți. Artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Vedeta a postat imagini cu micuțul ei și a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram.„Mulțumesc tuturor pentru ganduri și mesaje! Sa va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a…

- Theo Rose naste natural. Cum arata in luna a opta de sarcina! Theo Rose este insarcinata in opt luni, iar la finalul acestei luni ar trebui sa devina pentru prima oara mama. Atat artista, cat și viitorul tatic, Anghel Damian, așteapta cu nerabdarea venirea pe lume a micuțului Sasha. Deși mai are puțin…

- O scrisoare deschisa publicata la finalul lunii trecute și semnata de Elon Musk și un grup de mai mulți experți in tehnologie solicita ca „toate laboratoarele de inteligența artificiala (AI) sa intrerupa imediat timp de cel puțin 6 luni instruirea sistemelor AI mai puternice decat modelul GPT-4”, recent…

- Theo Rose, in varsta de 25 de ani, se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina, iar in curand, artista și iubitul ei, Anghel Damian, iși vor ține in brațe bebelușul. Vedeta a dezvaluit cum se simte in aceasta perioada.Theo Rose se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina și, marturisește…

- Mihaela și Cristian Pop s-au chinuit ani buni sa aiba un copil. S-au bucurat enorm cand Eva a aparut in viața lor, insa la doar un anișor micuța a fost diagnosticata cu Rabdomiosarcom, un tip rar de cancer care se formeaza in țesuturile moi.