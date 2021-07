Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea e curioasa sa știe cate operații are in total Bianca Dragușanu, asta deoarece o vedem mai tot timpul in cabinetul medicului estetician. De data aceasta vedeta nu a mai stat pe ganduri și și-a enumerat toate modificarile in direct.

- Dupa ce a fost jefuita și i-au fost luate din casa mai multe bijuterii și sume mari de bani, Emilia Mușala s-a trezit iar cu hoții in casa atunci cand a plecat din nou din locuința. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca acum trebuie renovata complet, iar ea merge la psiholog pentru a putea treversa…

- Lora s-a retras de la „Vorbește lumea”, iar in urma cu doua zile a decis sa paraseasca Bucureștiul, in prezent se bucura de o vacanța. Cantareața le-a aratat celor care o urmaresc pe rețelele de socializare cum se relaxeaza. In data de 11 iunie s-a aflat ca Lora se retrage de la „Vorbește lumea”, artista…

- Monica Anghel și-a schimbat look-ul complet. Cantareața a luat o decizie radicala, ce implica mult curaj și o incredere de sine debordanta. Monica Anghel, apariție șocanta pe internet. Fanii au reacționat imediat la schimbarea de look a vedetei Artista a decis sa se tunda aproape zero, uimindu-și fanii…

- Florin Ristei și Naomi Hedman formeaza un cuplu de luni de zile. S-au cunoscut la „X Factor”, iar de atunci sunt de nedesparțit. Cei doi au avut o apariție surprinzatoare la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisacariu.Cantarețul nu a mers singur la nunta colegului Dani Oțil din data de 15 mai, ci insoțit…

- Clipe de emoție pentru Lidia Buble! Cantareața a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare și le-a spus fanilor ce i s-a intamplat. Vedeta nu s-a putut abține și le-a oferit admiratorilor sai motivul pentru care plange, majoritatea fiind și ei emoționați dupa ce au aflat. Lidia Buble a izbucnit…

- Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania. La 34 de ani, artista se afla intr-o forma de invidiat și, fața de alte vedete feminine, Andra nu ezita sa se expuna pe rețelele sociale chiar și fara machiaj.