E frumoasa, tanara, talentata, simpatica și are una dintre cele mai puternice și bune voci ale Romaniei. Intr-un an in care cei mai mulți dintre artiști s-au plans de pandemie, anul 2020 a fost anul ascensiunii carierei lui Theo Rose. Care este motivul real pentru care frumoasa cantareața s-a apucat de cantat manele. Theo Rose, […] The post Theo Rose, adevarul despre cariera ei. Motivul real pentru care s-a apucat de cantat manele appeared first on IMPACT .