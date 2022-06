Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa are o cariera de succes, insa a avut mult de munca pentru a ajunge pana la acest nivel. Artistul are multe concerte in aceasta perioada, iar afacerile par sa mearga bine, așa ca a decis sa-și indeplineasca un vis pe care il avea de mult timp. Dorian Popa și-a cumparat Lamborghini Dorian…

- Julian Alvarez, jucator cumparat la inceputul acestui an de Manchester City, a inscris sase goluri pentru River Plate in meciul cu formatia peruana Alianza Lima, scor 8-1, disputat miercuri, pe stadionul Monumental din Buenos Aires, in grupele Copa Libertadores.

- Aeroflot nu a precizat de la ce companii erau inchiriate avioanele respective. Sanctiunile internationale au facut ca firmele de leasing din Occident sa rezilieze contractele pentru peste 500 de aeronave inchiriate de companiile aeriene ruse. Peste 400 dintre ele, in valoare de aproape 10 miliarde de…

- In presa s-a speculat ca Gabi Badalau i-ar fi achiziționat Bianca Dragușanu un apartament de sute de mii de euro in Dubai. Frumoasa blondina a dat carțile pe fața și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a achiziționat singura locuința de lux din Dubai, iar afaceristul ar fi aflat din…

- Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca cineva trebuie sa explice cum s-au cumparat in Romania in timpul pandemiei de coronavirus 100 de milioane de vaccinuri de peste 700 de milioane de euro, pentru 15 milioane de oameni.

- Nevoit sa vanda clubul Chelsea din cauza sancțiunilor impuse oligarhilor apropiați de președintele rus Vladimir Putin (in contextul razboiului din Ucraina), Roman Abramovich nu vrea sa stea departe de fotbal și presa turca anunța ca a cumparat deja o grupare din SuperLig (prima liga).

- Fratii Dragos si Adrian Paval isi consolideaza pozitia in Timisoara, unde mai au doua magazine Dedeman, unul langa Shopping City din Calea Sagului, celalal pe strada Divizia 9 Cavalerie.

- Ghinion teribil pentru un șofer din Tecuci! Speriat de prețurile majorate ale combustibilului, barbatul nu a stat prea mult pe ganduri, a facut rost de un container de 1.000 de litri, a mers la cea mai apropiata benzinarie și l-a umplut. In drum spre casa, containerul i s-a rasturnat chiar pe șosea.