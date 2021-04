Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, considera ca decizia autoritaților de a inchide mai devreme magazinele in zonele unde rata de infectare e de peste 4 la mia de locuitori nu face decat sa produca mai multa aglomerație, iar dupa ce magazinele se inchid, cozile se muta in benzinariile…

- Opt protestatari care au vandalizat Capitala au fost reținuți. Oamenii au fost saltați de mascați de acasa. De ce se fac aceștia vinovați, citiți in articolul de mai jos. Opt barbați au fost reținuți dupa protestele din București. Pentru ce sunt aceștia cercetați Opt barbați care au vandalizat Capitala…

- Fostul primar al Sectorului 1 din Capitala, Dan Tudorache, semnaleaza vineri, cand magazinele s-au inchis de la 18.00, ca aglomerația de la cumparaturi s-a mutat apoi la benzinarii. Citește și: Cristian Tudor Popescu critica reducerea programului magazinelor: 'Raed Arafat a dat un raspuns…

- „Locurile de joaca raman deschise in continuare. Recomandarea catre oameni este sa pastreze regulile de baza, precum purtarea maștii și distanțarea sociala. De asemenea este de preferat sa evite aglomerația”, a declarat prefectul Alin Stoica la un post TV.Incepand de duminica a fost restricționata circulatia…

- Serviciile de alimentatie publica din Capitala si judetul Ilfov au fost verificate de vineri de comisarii ANPC, in contextul pandemic, fiind aplicate 26 de amenzi, in valoare de 127.000 lei, a anuntat sambata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "Comisariatul Regional…

- Un barbat de 50 de ani din Bucuresti, care tocmai isi cumparase un autoturism de lux, cu 400 de cai putere, a fost prins de radar in judetul Buzau, cu 219 kilometri pe ora, aceasta fiind cea mai mare viteza inregistrata in acest an pe un drum din judet, informeaza News.ro. Barbatul de 50 de…

- UPDATE: Reprezentantii Ministerului Mediului au explicat, pentru News.ro, ca actiunile din cele doua sectoare ale Capitalei au avut loc aproape simultan. UPDATE: ” Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate.…

- Explicatia pentru numarul mic de infectari din ultima vreme? Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza. Le stim! Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza, iar autoritatile cunosc acest lucru, spune, vineri, seful DSU, Raed Arafat. Acesta spune ca situatia este „inca” sub control. Arafat…