- Theo Rose a dat nastere in ziua de miercuri, 14 iunie 2023. Alaturi de partenerul sau de viata, Anghel Damian, au devenit parinti pentru prima data. Aceasta este o zi de bucurie pentru Theo Rose si Anghel Damian. La varsta de 25 de ani, vedeta a adus pe lume un baiat sanatos. Ea si regizorul s-au dus…

- Adriana, fiica lui Adrian Minune, a nascut sambata, 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului.Sambata, 10 iunie, Adriana Simionescu a nascut o fetița perfect sanatoasa la un spital privat din Capitala. Adrian Minune a devenit bunic…

- Deea Maxer are un nou iubit la mai puțin de doua luni de la divorțul de Dinu. Dansatoarea se iubește cu Robert, un barbat mai tanar decat ea.Deea Maxer nu a suferit prea mult dupa desparțirea de Dinu Maxer și și-a gasit rapid fericirea in brațele altui barbat. Robert este cel care a reușit sa ii fure…

- Andreea Balan s-a intalnit in miezul nopții cu Jador și au fost filmați de catre paparazii CANCAN in timp ce se sarutau. Deși credeau ca nu ii vede nimeni, imaginile cu ei au ajuns in presa. Andreea Balan a fost filmata in timp ce se intalnea cu Jador, artistul cu care a lansat recent o melodie. Spre…

- Theo Rose, in varsta de 25 de ani, se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina, iar in curand, artista și iubitul ei, Anghel Damian, iși vor ține in brațe bebelușul. Vedeta a dezvaluit cum se simte in aceasta perioada.Theo Rose se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina și, marturisește…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni pentru prima oara parinți, peste aproape doua luni. Artista a pus astazi stop fimarilor pentru serialul Clanul, urmand sa revina pe platouri in aceasta vara. Astazi, Theo Rose a fost surprinsa cu un buchet mare de flori. Actrița a fost felicitata pentru munca și…