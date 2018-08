Stiri pe aceeasi tema

- Prima runda din Liga A Prahova nu a adus decat doua victorii in contul gazdelor, echipele vizitatoare fiind mult mai prolifice, cu 5 victorii din cele 8 partide programate! Prima etapa a avut si cateva scoruri „atipice”, Cornu si Banestiul reusind cate 5 goluri in deplasare, unde, de departe, cea mai…

- Interviu cu Ioana Baltaretu, presedintele Consiliului National al Elevilor, la final de mandat si de naveta. Unde ajungi daca iei zi de zi microbuzul spre scoala si inapoi? Unii ajung acolo unde au visat. Multi insa abandoneaza acest maraton inainte de finis. Romania este a treia tara din UE in ceea…

- Fotbalist, pe teren mare, la campioana ediției 2017-2018 a Ligii A Prahova, CS Blejoi, finalist in ultimul act al fazei locale a Cupei Romaniei și perdant al barajului de promovare in Liga a III-a, cu aceeași echipa, Vlad Badea a acceptat o noua provocare in… minifotbalul ploieștean. Din aceasta vara,…

- De cand ACS Petrolul 52 Ploiești a reușit sa asigure, pe repede inainte, continuarea existenței unei echipe cu numele de Petrolul, trupa antrenata, pe rand, de Octavian Grigore (ediția de campionat 2016-2017 a Ligii A Prahova și turul celei urmatoare, de la Liga a III-a, Seria a III-a) și Romulus Ciobanu…

- CS Blejoi, campioana Ligii A Prahova, a ratat promovarea in Liga a III-a, remizand in manșa a doua a barajului de promovare, cea de acasa, cu Venus Independența, scor: 1-1, cu omoloaga din județul Calarași. Dupa acel drastic 1-5 de saptamana trecuta, misiunea gazdelor parea una cvasi-imposibila. Și…

- Marian Dima Este clar, toate premisele esecului de la Independenta, unde campioana Ligii A Prahova – CS Blejoi – a pierdut cu 5-1 meciul cu Venus, duc catre ideea unui…. accident! Cum sa te bata „ca pe presuri”, cu patru goluri marcate in repriza a doua, o echipa care, teoretic, trebuia sa „cada fizic”,…

- Daca, pana de curand, eventualitatea organizarii finalei județene a ediției 2018-2019 a Cupei Romaniei, la fotbal, pe arena Ilie Oana, din Ploiești, era la preț de simplu zvon, de data aceasta este sigur: CS Blejoi și CS Paulești se vor bate pentru trofeu pe cel mai mare stadion din Prahova! In urma…

- Liga A Prahova a ajuns la final, ultima etapa, consumata in weekend, avand o desfasurare ciudata, in sensul ca echipele implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii – Unirea Teleajen, respectiv CS Ceptura nu au fost programate sa joace la aceeasi ora, cum era normal! Si, pana la urma, cei din Ceptura…