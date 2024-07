Stiri pe aceeasi tema

- “Crystal Art” este titlul colecției de tablouri semnate de Izabela Bonea, medic stomatolog in Fagaras, dar, pasionata totodata si de pictura. Tablourile sunt pictate in culori acrilice pe panza sau pe lemn, utilizand un decor de pietre care sa le ofere un plus de stralucire si eleganța. Expoziția poate…

- Muzeul Național al Banatului din Timișoara participa la expoziția „Dacia! Rijk van goud en zilver” / „Dacia! Regatul aurului și argintului”, organizata la Drents Museum din Assen, Olanda. Este vorba de o expoziție internaționala, realizata in colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Romaniei din București…

- Institutul Francez din Timișoara organizeaza intre 7 și 30 iunie o noua ediție a festivalului „Impuls”, inceput in urma cu șapte ani, care iși propune sa aduca evenimente artistice pentru toate categoriile de public, in cartierele periferice ale orașului, și sa stabileasca legaturi intre artiști europeni…

- Fundația Art Encounters și Institutul Francez verniseaza joi, 6 iunie, de la ora 18:00, expoziția „Sporal” a artistei Mimosa Echard, deschisa la Comenduirea Garnizoanei din Piața Libertații și curatoriata de Ami Barak. Expoziția se dorește a fi o continuare a cercetarilor incepute de Mimosa Echard in…

- Pana pe 14 iunie, cei interesați pot vizita expoziția Muzicontainer, deschisa in incinta Centrului Cultural Faber. Inedita expoziție care detaileaza istoria muzicii electronice din Timișoara, poate fi vizitata in intervalul miercuri – sambata intre orele 18 și 21. Expoziția organizata de Muzicon este…

- Fundația Art Encounters verniseaza vineri, 31 mai, de la ora 19:00, expoziția „Marius Bercea: This Side of Paradise”, curatoriata de Diana Marincu, la sediul permanent Casa Isho de pe bulevardul Take Ionescu. Este cea mai cuprinzatoare expoziție personala a artistului nascut in urma cu 45 de ani și…

- In cadrul proiectului „Colecții și colecționari din Romania”, Muzeul Satului Banatean verniseaza miercuri, 29 mai, de la ora 12:00, cea de-a douasprezecea expoziție a acestui proiect, intitulata „Moștenirea strabunilor”. Colecții și colecționari romani Expoziția cuprinde ansambluri vestimentare tradiționale…

- Galeria Park a Uniunii Artiștilor Plastici filiala Timișoara, de pe strada George Enescu nr. 1, gazduiește de marți, 21 mai, o expoziție personala de ceramica, „Firul timpului”, realizata de artistul Lelia Brinda, cu sprijinul UAP Timișoara, care va fi vernisata incepand cu ora 18:00. Curatorul expoziției,…