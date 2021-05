Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd si Ariana Grande ocupa pe primul loc in clasamentul Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”. Piesa originala „Save Your Tears” a fost lansata in 2020, ca parte a albumului „After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia a sasea in topul american al single-urilor.…

- Piesa originala “Save Your Tears” a aparut in 2020, fiind pe albumul “After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia #6 in Billboard Hot 100. Remix-ul lansat impreuna cu Ariana Grande a debutat pe primul loc, in aceasta saptamana, in topul Billboard Hot 100. Este a sasea oara cand The Weeknd si Ariana…

- The Weeknd si Ariana Grande ocupa primul loc in Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”. Piesa originala „Save Your Tears” a aparut in 2020, fiind pe albumul „After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia #6 in Billboard Hot 100. Remix-ul lansat impreuna cu Ariana Grande a debutat…

- Cantaretul canadian The Weeknd a lansat vineri o versiune a piesei „Save Your Tears” cu Ariana Grande si un videoclip animat, potrivit news.ro. Noua varianta a single-ului inclus pe albumul „After Hours”, aparut in martie 2020, a fost anuntata saptamana aceasta. Citește și: BREAKING…

- Artistul canadian The Weeknd a publicat pe retelele de socializare un extras dintr-un nou cantec pe care se aude vocea cantaretei Ariana Grande, insa nu a dezvaluit o data, arata News.ro. Cantaretul a publicat sapte secunde dintr-un videoclip in care se aude vocea Arianei Grande. Potrivit…

- In prima duminica a lunii aprilie, Romania sarbatorește Ziua NATO, un eveniment care aere loc de 17 ani. Premierul Romaniei, Florin Cițu a transmis un mesaj cu aceasta ocazie pe care il redam in continuare. „La 4 aprilie 2021, Romania sarbatorește Ziua NATO, o tradiție pe care țara noastra o marcheaza,…

- O greva a angajaților Metrorex a avut loc astazi, inca de dimineața, la o zi dupa ce s-a anunțat evacuarea spațiilor comerciale de la metrou in regim de urgența. Politia Capitalei si Jandarmeria Bucuresti au anunțat ca s-au deschis doua dosare penale si s-au aplicat zeci de amenzi. Unul dintre dosare…

- La nici un an dupa lansarea albumului “After Hours”, The Weeknd mai doboara un record, mai bine zis creeaza unul nou. Hit-ul “Blinding Lights” este primul ce reuseste sa mentina o piesa timp de un an, 52 de saptamani, in Top 10 Billboard Hot 100.Pana in prezent nicio piesa nu a mai reusit aceasta performanta.…