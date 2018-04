Stiri pe aceeasi tema

- S-au desparțit in urma cu doi ani, dar se pare ca Bella Hadid și solistul trupei The Weeknd au decis sa-și mai dea o șansa. Și… cel puțin in cazul lor, ciorba reincalzita pare sa fie mai buna. Cei doi amorezi au fost surprinși in weekend, in ipostaze tandre la celebrul festival de muzica Coachella.…

- Show-urile pe care Beyonce, The Weeknd si Post Malone le vor sustine la festivalul Coachella se numara intre concertele din cadrul evenimentului care vor fi transmise live pe YouTube, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Inca un GIGANT din retail pune lacatul: Producatorul, prezent si in Romania,…

- A trecut printr-o perioada destul de zbuciumata, mai ales ca fix acum un an a fost supusa unui transplant de rinichi. S-a desparțit de cantarețul The Weeknd și a aterizat din nou in brațele marii sale iubiri, Justin Bieber, ca pana la urma sa se desparta de Biebs și sa ramana singura. Toate acestea…

- Canta despre cum și-ar fi ”taiat o bucata din el” pentru Selena Gomez in noua piesa, numita ”Call out my name”, iar acum aflam ca versurile nu sunt departe deloc de adevar. Pe cand erau impreuna, The Weeknd a luat in considerare sa-i doneze un rinichi iubitei sale. foto: arhiva The Weeknd ar fi vrut…

- Modelul Heidi Klum (44 de ani) este indragostita pana peste cap de un barbat cu aproape 20 de ani mai mic decat ea, dar nu pare sa țina cont de varsta, caci este convinsa ca de aceasta data și-a gasit iubirea. Cel care i-a furat inima fostei soții a lui Seal este cantarețul de muzica rock, Tom Kaulitz,…

- Dupa ce in ultima perioada presa tabloida internaționala a lansat numeroase zvonuri ca Brad Pitt și Jennifer Aniston ar fi din nou impreuna, iata ca a venit și dovada sau, cel puțin, așa reiese din imaginea in care cei doi au fost surprinși de curand. A trecut mai mult de un an de cand Brad Pitt si…

- S-au desparțit in urma cu un an, insa nu au rezistat prea mult unul fara celalalt. Orlando Bloom și Katy Perry s-au impacat. Cei doi au fost surprinși intr-o vacanța romantica in Praga. Recent, se pare ca Orlando Bloom și Katy Perry au fost și intr-o vacanța in Maldive. Dupa ce au fost surprinși…