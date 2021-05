Cantaretul si compozitorul canadian The Weeknd a triumfat la gala Billboard Music Awards, organizata, duminica seara, la Los Angeles. Artistul și-a adjudecat 10 trofee. The Weeknd a ajuns la un palmares de 19 premii BBMA. Rapperul canadian Drake, artistul cu cele mai multe trofee Billboard Music Awards din istorie, a primit trofeul ”Artistul deceniului”. Publicul galei, al carei amfitrion a fost cantarețul Nick Jonas, format din persoane complet vaccinate, care au purtat masti de protectie. Lista castigatorilor BBMA 2021: Top Artist: The WeekndTop New Artist: Pop SmokeTop Male Artist: The WeekndTop…