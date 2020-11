Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce Recording Academy a anuntat numele artistilor care vor concura in cadrul celei de-a 63-a editii a premiilor Grammy, din 2021, cantaretul canadian pop-soul The Weeknd, care nu a primit nicio nominalizare, a scris marti pe Twitter adresandu-se celor 13,5 milioane de abonati ai…

- Cantareata pop Beyonce a primit marti cele mai multe nominalizari la editia din 2021 a premiilor Grammy, cele mai prestigioase recompense din industria muzicala americana, si va concura la noua categorii de trofee, inclusiv la categoriile "inregistrarea anului" si "cantecul anului", informeaza AFP…

- Senatorul republican Mitt Romney l-a criticat vineri pe Donald Trump, care repeta, fara a avea dovezi, ca alegerile prezidentiale au fost fraudate, si a estimat ca afirmatiile presedintelui submineaza institutiile si alimenteaza tensiunile, informeaza AFP. "Presedintele are dreptul sa ceara o renumarare"…

- "Ei gasesc voturi Biden peste tot - in Pennsylvania, in Wisconsin si in Michigan. (Este) atat de rau pentru tara noastra!", a scris pe Twitter candidatul republican la fotoliul de la Casa Alba Doald Trump. El pune astfel in discutie numararea voturilor in alegerile prezidentiale in mai multe state-cheie.…

- Președintele Donald Trump a scris un mesaj pe Twitter in care sugereaza posibile fraude electorale dupa ce a inceput sa piarda procente importante in state cheie care ar putea decide soarta alegerilor prezidențiale.

- Senatorii republicani au anuntat joi ca intentioneaza sa-l convoace pe cofondatorul si directorul general al companiei Twitter, Jack Dorsey, pe 23 octombrie, pentru ca el sa dea explicatii in legatura cu blocarea, pe platforma sa, a unor articole defavorabile candidatului democrat la prezidentiale…

- Primarii PSD din Vrancea acuza Guvernul liberal ca a alocat bani din fondul de rezerva al primului ministru pe criterii politice, astfel ca primariile cu edili PSD au primit doar 250.000 de lei, in timp ce localitatile cu conducere liberala au primit un milion de lei. Primarul comunei Carligele, Stefan…