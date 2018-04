The Weeknd a lansat videoclipul piesei „Call Out My Name”

Stiri pe aceeasi tema

- Deși fanii au strambat puțin din nas cand au auzit de colaborarea dintre Diplo și Lil Xan, cu toate acestea piesa și videoclipul pentru “Colorblind” sunt #megaboom. Cu un bass care-ți ridica sangele-n vene și versuri captivante, piesa te cucerește total. Mai adauga și visual-uri de la un party și ai…

- Cel mai recent proiect semnat The Weeknd, EP-ul „My Dear Melancholy”, debuteaza ca cel mai ascultat material al artistului pe toate platformele digitale si este al treilea album lansat de catre artist care ajunge pe prima pozitie in topul Billboard 200. Castigator al premiilor Grammy, The Weeknd a lansat…

- The Weeknd, artistul care detine in portofoliu un premiu Grammy si care a fost nominalizat la premiile Oscar Academy Awards, revine cu un material surprinzator. „My Dear Melancholy” contine 6 piese noi, track-uri care i-au avut ca producatori executivi pe The Weeknd si Frank Dukes. Anteriorul album…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Tanara interpreta din Turda, Diana Nap, a lansat recent coverul piesei ”Istoria unei fete” (Dara Cover), realizat in cadrul unei sesiuni live acoustic. La chitara a acompaniat-o Paul Fagadar. Read More...

- “All the stars”, piesa creata de Kendrick Lamar in colaborare cu SZA se bucura de un videoclip care i-a adus deja peste 11 milioane de vizualizari dar nu e creat dupa cele mai originale idei. Lansat acum o saptamana, se pare ca videoclipul este contruit din imagini furate de la Lina Iris Viktor, o artista...…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…