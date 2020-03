The Weeknd a lansat albumul „After Hours”

Stiri pe aceeasi tema

- ”After Hours” apare la aproape patru ani de la anteriorul album al artistului The Weeknd – ”Starboy” (2016) și dupa EP-ul din 2018 – ”My Dear Melancholy”. „After Hours” conține 14 melodii și este primul material al artistului care nu include nicio colaborare. Albumul include hiturile „Blinding Lights”,…

- Formația Zimbru a lansat recent o inregistrare live realizata la Opera Maghiara din Cluj-Napoca, interpretand piesele „Terejo” și „Dyo”, extrase de pe EP-ul „Little Creatures”. Materialul a fost filmat pe parcursul unei nopți intregi, intre 3 și 4 noiembrie, 2019, inainte de o serie de concerte pe care…

- Toate cele trei melodii lansate de catre The Weeknd de pe urmatorul album, “Heartless”, “Blinding lights” si “After Hours”, au devenit instant hituri. „Blinding Lights” este piesa cea mai ascultata piesa pe Spotify, fiind no. 1 in topul global, cu peste 6 milioane de ascultari pe zi. Recent, The Weeknd…

- The Weeknd a lansat cover-ul albumului ”After Hours”, urmat de piesa care poarta același nume. Pe langa acest lucru, cantarețul a subliniat faptul ca albumul ar urma sa apara pe 20 martie și este deja disponibil la pre-order. Album Cover (New Track Tonight) pic.twitter.com/NOA9R9hkYD — The Weeknd (@theweeknd)…

- De Valentine’s, Fall in Love Festival aduce indragostitilor de muzica primele confirmari: Mura Masa (UK), Little Dragon (SE), Lemaitre (SUA), Grasu XXL live band (RO), Guess Who live band (RO) si Spike (RO) deschid line-up-ul celei de-a doua editii. Fall in Love Festival va avea loc in perioada 4-6…

- Muzicianul canadian The Weeknd a lansat marți videoclipul ”Blinding Lights”, inspirat de Michael Jackson și de filmul ”Drive”, arata Smart On Trend, potrivit MEDIAFAXArtistului canadian The Weeknd a lansat videoclipul celui mai recent single al sau numit ”Blinding Lights”. Citește și: Ministrul…

- Cantareata americana Selena Gomez a lansat cel mai recent album al sau, „Rare”. Albumul, primul de la „Revival”, din 2015, abordeaza cativa ani tumultuosi din viata vedetei pop, care au inclus probleme de sanatate, un transplant de rinichi si mai multe relatii esuate. Daca in principalul single de pe…

- Proiectul hip-hop Jackboys, din care fac parte rapperii Travis Scott, Sheck Wes, Don Toliver si Chase B, a debutat pe primul loc in Billboard 200, potrivit news.ro.Materialul de studio „Jackboys”, care cuprinde 7 piese, dintre care una instrumentala, a fost lansat pe 27 decembrie si, in saptamana…