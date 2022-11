Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa in Ucraina da tot mai multe semne ca ar putea sa se destructureze, se arata intr-o analiza CBS News. Printre cele mai evidente infrangeri ale razboiului Rusiei in Ucraina este recenta convocare a unui numar mare de recruți – un plan ce nu pare sa funcționeze. Mobilizarea decretata in Rusia…

- Marți, președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, ”in mod clar” a evaluat gresit situatia din Ucraina si ”a facut un calcul complet gresit” cu privire la rezistenta pe care o va intalni, noteaza AFP și Agerpres . „Cred ca este o persoana rationala care in mod clar a…

- Rusia nu refuza negocierile cu Statele Unite in marja summitului G20. Daca SUA va propune o intilnire intre președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin la G20, o vom lua in considerare. O declara ministrul rus de Externe Serghei Lavrov in emisiunea canalului Russia 1, raspunzind…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat vineri crearea unui "fond special" pentru ca Ucraina sa poata "cumpara direct de la companiile noastre industriale materialele de care are nevoie mai mult pentru a-si sustine efortul de razboi", relateaza AFP. "Vom dota acest fond special cu 100 de milioane…

- SUA au anuntat vineri ca impun noi si „severe” sanctiuni impotriva Rusiei, condamnand anexarile „frauduloase” de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „SUA condamna astazi tentativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritorii in Ucraina”, a afirmat presedintele american Joe Biden intr-un comunicat,…

- Ucraina a anuntat schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa, scrie AFP. „Am reusit sa eliberam 215 de persoane”, cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat…

- Președintele american Joe Biden a declarat in discursul de la Adunarea Generala a Națiunilor Unite ca SUA sunt decise sa apere democrația in intreaga lume, sustinand ca Rusia ”a incalcat cu nerusinare principiile de baza ale Cartei Natiunilor Unite”. ”Sa vorbim clar. Un membru permanent al Consiliului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski primeste o multime de sfaturi despre cum poate pune capat razboiului din tara sa. Per ansamblu, aceste sfaturi merg intr-o singura directie: cedarea suveranitatii in schimbul pacii. Se spune ca razboiul s-ar incheia daca Zelenski i-ar da lui Vladimir Putin inca…